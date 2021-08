Bon turystyczny. Wiadomo, ilu Polaków już skorzystało

Świadczenie w formie bonu turystycznego jest przyznawane od ubiegłego roku. To dofinansowanie na dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy z programu "Rodzina 500 plus". Dotyczy to także dzieci, których rodzice pobierają świadczenie rodzinne za granicą i z tego powodu 500 plus im nie przysługuje.