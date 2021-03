Chorwacja. Złagodzenie restrykcji na wakacje

– Przygotowujemy się do sezonu, żeby był możliwie jak najlepszy. To od nas zależy, jaki będzie – powiedział minister spraw wewnętrznych Davor Božinović, cytowany przez "Total Croatia News". Dodał, że nie ma na myśli jedynie działań rządu, ale też regionów, miast i ich władz.

Chorwacja chce ułatwić przyjazd turystom z zagranicy

Ministerstwo Turystyki i Sportu poinformowało ponadto, że we współpracy z regionalnymi organizacjami turystycznymi i Chorwackim Instytutem Zdrowia Publicznego pracuje nad modelem, który umożliwiłby turystom wykonywanie zarówno szybkich testów antygenowych, jak i PCR w możliwie jak największej liczbie punktów w kurortach.

Chorwacja przygotowała już także program "Safe stay in Croatia", do którego przyłączyło się już ponad 10 tys. firm turystycznych. Zawarto w nim wytyczne dotyczące bezpiecznego pobytu w kraju. Przedsiębiorcy, którzy się do nich dostosują, mogą korzystać ze specjalnej zielonej plakietki.