Boso przez Apeniny. "Myślałem, że takich miejsc już nie ma"

- (Śmiech) Chodzę po górach, bo to kocham. Nie myślę o rekordach czy pokonywaniu jakichś ekstremów, ale faktycznie myślę o szczycie, który rozpala wyobraźnię wielu osób. O Kilimandżaro. Powoli zaczynam zbierać informacje, jak się przygotować do takiej wyprawy i szukam sposobu, by zebrać na nią środki. Gongów na Kilimandżaro oczywiście nie wniosę, są po prostu zbyt wielkie, ale może wezmę jakiś mniejszy relaksacyjny instrument by zagrać na nim na dachu Afryki.