Włochy. Domy za 1 euro w miasteczku pod Rzymem

Włoskie domy sprzedawane za symboliczną kwotę to akcja, o której głośno od paru lat. Co jakiś czas dołącza do niej kolejne miasteczko. Tym razem na chętnych na osiedlenie się w Italii czeka nie lada gratka - nieruchomości za bezcen oferuje miasteczko Meanza, położone jedynie 90 km od Rzymu.