Brema. Atrakcje i zabytki w mieście czterech muzykantów

Otaczające go kamieniczki to prawdziwe perełki architektury. Jednak to nie one przykuwają największą uwagę. Piorunujące wrażenie wywołuje ratusz w stylach: gotyckim i renesansu wezerskiego. Nadal jest wykorzystywany jako siedziba miejskich władz. I choć już sama fasada może zapierać dech w piersiach, nie mniej imponujące są jego wnętrza. Szczególnie warto zobaczyć górną salę oraz złotą komnatę. Co ciekawe, w tutejszej piwnicy przechowywanych jest ponoć ok. 650 rodzajów niemieckich win! Najstarsze wino beczkowe pochodzi z 1653 r.