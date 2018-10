Browar uruchamia własne linie lotnicze. Latanie już dawno nie było takie przyjemne

Za kilka miesięcy browar rzemieślniczy BrewDog uruchomi własną linię lotniczą. To propozycja dla koneserów złocistego napoju.

Zwykle nie myślimy o liniach lotniczych, że mogą nam dostarczyć rozrywki. Po prostu dzięki nim mamy się dostać z punktu A do punktu B. Czy teraz wraz z uruchomieniem nowych linii zmieni się podejście do latania?

Trasa nowej linii lotniczej obejmie lot z Londynu do Columbus w stanie Ohio w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Podczas 4 dni turyści będą mogli zwiedzić browar i muzeum BrewDog. A zakwaterowanie będą mieli w The DogHouse Hotel. W drodze powrotnej pokład samolotu zamieni się w salę dyskotekową. Z głośników będzie się sączyć muzyka pop.

Jedyny w swoim rodzaju lot ma się odbyć w dniach 21-25 lutego przyszłego roku. Miejsce na pokładzie Boeinga 767 znajdzie się dla tych szczęśliwców, którzy zapiszą się do społeczności sympatyków marki i wniosą opłatę 1600 dolarów (ok. 6 tys. zł). W cenę wliczono napoje, jedzenie i oczywiście piwo z browaru BrewDog.

Sarah Warman, rzeczniczka prasowa, oświadczyła, że choć obecnie planowany jest jeden lot, to możliwe są kolejne. Nawet z Columbus do Londynu.

- Na razie organizujemy naszą dziewiczą podróż, ale jeśli pojawi się zapotrzebowanie na kolejne, to chcielibyśmy zaprezentować większej liczbie koneserów piwa miejsce, w którym warzymy nasz złocisty napój. Chcielibyśmy zaoferować podróż do naszej ojczyzny w Szkocji, aby pokazać naszej dalszej rodzinie, skąd pochodzimy - powiedziała w zagranicznych mediach Sarah Warman.