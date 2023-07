Brytyjczycy zachwyceni miejscem w Polsce. "Raj na ziemi"

Nie tylko Półwysep Helski

Co ciekawe, dzień po publikacji tekstu o Półwyspie Helskim, "The Sun" znów napisało o Polsce. Tym razem 2 lipca poleciło swoim czytelnikom gdańską pubokawiarnię. Felix Felicis to miejsce w klimacie ze świata Harry'ego Pottera. "Fani serii J.K. Rowling powinni zacząć planować podróż do Polski" - czytamy w dzienniku.