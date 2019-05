Brytyjka pokazała zdjęcie "napiwku", jaki zostawiła w hotelu. Została skrytykowana

Brytyjka Lizzie Hanbury podzieliła się w mediach społecznościowych zdjęciem napiwku, jaki zostawiła paniom sprzątającym podczas wakacji w Hiszpanii. Internauci nie zostawili na niej suchej nitki – ich zdaniem lepiej by było, gdyby powstrzymała się od jakiegokolwiek "prezentu".

Lizzie Hanbury pochwaliła się zdjęciem napiwku

To, co według Lizzie Hanbury było miłym gestem, dla internautów okazało się wyrazem braku szacunku i przekroczeniem granic dobrego smaku. Brytyjka spędzała wakacje z rodziną w kurorcie Benidorm w Hiszpanii . W lokalnej grupie na Facebooku udostępniła zdjęcie kartki i "napiwku", jaki zostawiła obsłudze hotelu.

"Brak szacunku"

– Uznałabym to za kompletny brak szacunku, gdybym znalazła w połowie zużyte przybory toaletowe! To nie prezent, kiedy dajesz komuś coś, czego nie chce ci się brać do domu. Bóg jeden wie, co taka osoba ma z tym zrobić – napisała jedna z uczestniczek dyskusji.