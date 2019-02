Lot z dzieckiem nie musi być koszmarem. Matka znalazła sposób

Matka 4-miesięcznego niemowlęcia postanowiła zadbać o komfort współpasażerów podczas 10-godzinnego lotu. Każdemu z nich wręczyła drobne upominki i kartkę, w której wyjaśniła, jak mają je wykorzystać.

