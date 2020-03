Burmistrz Helu zaprasza pracowników służby zdrowia. Po epidemii odpoczną za darmo

- To gest, na jaki nas będzie niedługo stać. Nasz sposób na to, by służbie medycznej okazać wdzięczność i szacunek - mówi Mirosław Wądołowski w rozmowie z "Nasze Miasto". - Nie jesteśmy w stanie doposażyć szpitali w odzież ochronną, ale podarujmy wytchnienie i odpoczynek już po zakończeniu pandemii. Kiedy Polska upora się z wirusem COVID-19 na dobre, to właśnie służby medyczne będą potrzebowały naszego wsparcia – tłumaczy.