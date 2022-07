Bursztynowe pamiątki z wakacji. Tandeta czy prawdziwe skarby?

Bursztyn to nic innego jak skamieniała żywica pochodząca z drzew iglastych, które w czasach prehistorycznych porastały tereny dzisiejszego Morza Bałtyckiego. Nie każdy jednak wie, że bursztyn tak naprawdę nie powstał w samym morzu lub nad jego brzegiem. Według paleontologów, ok. 50 mln lat temu na terenie dzisiejszej Skandynawii znajdował się ogromny ląd gęsto porośnięty lasami bursztynowymi. Tamtejsze drzewa intensywnie wytwarzały żywicę, która dała początek żywicy kopalnej - a co za tym idzie, także bursztynowi bałtyckiemu.