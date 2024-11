Była w więzieniu w Tajlandii. Mówi o najlepszym doświadczeniu

Rachel Smith, znana w mediach społecznościowych jako @rachelsmithsx, to brytyjska podróżniczka. Uzbierała na TikToku już ponad 27 tys. obserwujących. W ostatnim czasie postanowiła odwiedzić wyjątkowe miejsce w Tajlandii. W Chiang Mai trafiła do żeńskiego więzienia, gdzie osadzone prowadzą restaurację i oferują masaże dla turystów.

"Nie przegap tego podczas wizyty w Tajlandii" - napisała w opisie nagrania. - To nie jest zwykłe więzienie. Można tam zjeść w restauracji prowadzonej przez osadzone i skorzystać z masażu wykonywanego przez jedną z nich - powiedziała influencerka. To ważna inicjatywa, ponieważ kobiety mogą zdobyć kwalifikacje zawodowe, które ułatwią im życie po wyjściu na wolność.

Zdaniem podróżniczki pełnione przez nie usługi są na wysokim poziomie. - Najlepszy masaż, jaki miałam w Tajlandii, to mało powiedziane. Było dosłownie niesamowicie. Kosztował ok. 5-6 funtów za godzinę (ok. 25-31 zł), co jest szalone. Kobiety były takie miłe i uśmiechnięte - powiedziała Rachel w materiale udostępnionym na TikToku.