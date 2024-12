Całoroczny hit Polaków. Kierunek nie ma sobie równych

Niewiele jest miejsc w Europie, gdzie na urlop można jechać praktycznie przez cały rok. Nawet w grudniu można liczyć na wiele godzin słońca i przyjemne temperatury, co zachęca Polaków zarówno do city breaków, jak i dłuższych wypadów.

Turyści z Polski kochają Hiszpanię. W 2023 r. ich liczba osiągnęła rekordowe 1,9 mln, przebijając milion rodaków stawiających na Chorwację, czy 1,5 mln na Turcję.

Andaluzja - całoroczny hit w Hiszpanii

Ogromna popularność tego europejskiego kraju wynika m.in. z faktu, że jest to kierunek całoroczny. Od wiosny do jesieni w całej Hiszpanii można liczyć na piękną pogodę. Zimą z kolei turyści chętnie latają na Kanary, nazywane wyspami wiecznej wiosny, ale też do lądowej części kraju. Tam hitem jest Andaluzja, gdzie bez trudu wybierzemy się zarówno tanimi liniami, jak i z biurem podróży.

- Andaluzja to kierunek, w którym sezon turystyczny trwa już cały rok. Co prawda poza miesiącami letnimi jest tam nieco spokojniej niż w wakacje, ale turystów spragnionych słońca i przyjemnych temperatur oscylujących w granicach 20 st. C nie brakuje - potwierdza Marzena German. - W tym czasie urlop przede wszystkim spędzamy aktywnie. Nie chodzi tylko o uprawianie sportów, ale o zwiedzanie, spacerowanie i korzystanie z uroków luksusowych kurortów jak na przykład Marbelli, w których można spędzić przyjemnie czas za cenę o wiele niższą niż w szczycie sezonu.

Marzenie German wtóruje Deniz Rymkiewicz, rzecznik prasowy eSky.pl, który podkreśla, że niezależnie do sezonu Andaluzja to "niewątpliwie jeden z najbardziej atrakcyjnych regionów turystycznych w Europie z ponad 300 słonecznymi dniami w roku". Śródziemnomorski klimat, plaże, zabytki i unikalna kultura, sprawiają, że jest to kierunek pożądany przez turystów przez cały rok.

- Andaluzja to niemal gwarancja słonecznej pogody, a także łagodnych temperatur w okresie, gdy w większości Europy wskaźniki termometrów zbliżają się do zera - mówi w rozmowie z WP. - Lato jest długie, gorące - idealne na plażowanie i kąpiele w morzu. Natomiast zimy są łagodne, z umiarkowanymi opadami deszczu - doskonałe na city break i dłuższe spacery. Z kolei wiosna i jesień to tradycyjnie okresy przejściowe pomiędzy dwoma sezonami, które charakteryzują się przyjemnymi temperaturami i mniejszą liczbą odwiedzających - wylicza Rymkiewicz.

Malaga z lotu ptaka © Adobe Stock

Malaga - perła Andaluzji

Jednym z najpopularniejszych kierunków w Andaluzji jest Malaga – to właśnie tam znajduje się międzynarodowe lotnisko, na którym lądują samoloty z Polski. Marzena German zaznacza, że Malaga to nie tylko punkt, do którego dolatujemy, ale też bardzo interesujące miasto z muzeami i innymi zabytkami.

- W Maladze możemy także zwiedzić twierdzę Alcazaba, datowany na X w. zamek Gibralfaro, ruiny teatru rzymskiego czy Catedral de Málaga. Miasto to szczyci się nie tylko kulturą, bo właśnie tu urodził się Pablo Picasso, lecz także plażami - zauważa Deniz Rymkiewicz. - Jedną z nich jest Playa de La Malagueta - plaża o ciemnym piasku, położona na wschodnim wybrzeżu miasta.

Malaga to świetna baza wypadowa do odkrywania Andaluzji. Turyści chętnie odwiedzają Rondę, nazywaną miastem wiszących domów, szlak Caminito del Rey czy Gibraltar.

Ronda znajduje się 100 km od Malagi © Adobe Stock | Victor Marques Fernandez

- Możemy doświadczyć niezwykłej przyrody m.in. w Parku Narodowym Doñana, a także w Górach Sierra Nevada, gdzie możemy uprawiać np. sporty zimowe. Sama Andaluzja słynie także z produkcji wysokiej jakości wina i oliwy z oliwek, a liczne winiarnie i plantacje oferują degustacje i wycieczki - wymienia Deniz Rymkiewicz.

Tanie loty do Malagi

Plusem Malagi jest dostępność – dotrzeć można tam z niemal każdego zakątka Polski dzięki bardzo rozbudowanej siatce połączeń lotniczych – czarterowych i regularnych, zarówno klasycznych, jak i niskokosztowych.

Tanie linie obsługują połączenia z Gdańskiem, Krakowem, Łodzią, Poznaniem, Wrocławiem czy Warszawą.

- Samolot z Warszawy był pełen - opowiada Mieszko Rozpędowski, dziennikarz Wirtualnej Polski, który wybrał się do Malagi w pierwszy grudniowy weekend. - Godzinę wcześniej lądowali znajomi z Wrocławia i mówili to samo. Na tablicy przylotów było także połączenie z Łodzi, więc rzeczywiście tych lotów z Polski jest sporo. Czuć to zresztą też w mieście. Na ulicach słychać język polski, bo czy spacerowaliśmy po starówce, czy wchodziliśmy do sklepu, to wszędzie spotykaliśmy Polaków.

Mieszko Rozpędowski dodaje, że choć w Maladze widać, że jest po sezonie i nie ma takich tłumów jak latem, sporo osób decyduje się na ten kierunek ze względu na pogodę. - W weekend było 22 st. C w cieniu. Przez dwa dni cieszyliśmy się pełnym słońcem, a pozostałe dwa było słońce przez chmury. Bilety kosztowały grosze, a lot z Warszawy trwa tylko 3,5 godziny - opowiada dziennikarz.