Całoroczny hit Polaków. Kraj bije rekordy popularności

- Hiszpania to kierunek całoroczny. O ile Wyspy Kanaryjskie zawsze były dostępne z wylotami z Polski przez całe 12 miesięcy, o tyle inne regiony kraju - te kontynentalne - jako cel wyjazdu także w okresie jesienno-zimowym w programach polskich biur podróży zagościły na dobre kilka lat temu - mówi Marzena German z Wakacje.pl. - Przez cały rok polecieć można do Andaluzji, która zimą zaprasza też na narty w góry Sierra Nevada, ale również do Katalonii – tu szczególnie popularna jest Barcelona.