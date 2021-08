Ceny na lotniskach zwalają z nóg. Mała butelka wody 6,5 zł, piwo za 20 zł

Pani Ania spędziła ostatnio weekend we włoskim Bergamo. Leciała z lotniska w Gdańsku, gdzie przed startem chciała kupić wodę. - Ceny w sklepach za bramkami bezpieczeństwa są wyjątkowo wysokie. 0,5-litrowa to koszt minimum 6,5 zł. Obok leżała droższa za 10 zł. Jeśli ktoś nie przyjrzy się i w biegu chwyci tę drugą, słono zapłaci. Leciałam z mężem i dwójką dzieci, w naszym przypadku zapłacilibyśmy 40 zł za 2 litry wody. Przecież to skandal - opowiada pani Ania w rozmowie z WP.