Ceny na rajskiej wyspie. "Drogo, ale nie aż tak drogo, jak się spodziewałem"

Litr oliwy kosztuje ok. 58 zł, makaron na spaghetti - 5,5 zł, australijskie banany - ok. 10,4 zł za kg. - Standardowa cena chipsów to ok. 16 rupii (ok. 4,7 zł) - przyznał podróżnik. Zdradził także, ile kosztuje chleb, a nie jest tani, bowiem ok. 15,3 zł.