Ceny parkingów w Zakopanem. Nie daj się naciągnąć

Z drugiej strony władze Zakopanego przypominają, że turyści nie są skazani na prywatne parkingi. - Miasto dysponuje dużą ilością parkingów. Są one darmowe w weekendy i każdy może skorzystać. Wystarczy zmienić podejście. Nie trzeba dojechać pod samą dolinę, a można zaparkować troszkę dalej. Miasto Zakopane jest na tyle małe, że wystarczy 20-30 min. żeby miasto przejść wzdłuż i wszerz. Nie trzeba koniecznie samochodem pchać się do samej doliny. Jeżeli ktoś chce podjechać pod samą atrakcję turystyczną, to te ceny są wyższe. My tych cen nie możemy regulować, ale zachęcamy, żeby korzystać z miejskich parkingów. Mamy pod dworcem parking "park and ride", gdzie w cenie 10 zł można parkować całą dobę i w ramach tej opłaty jest jeszcze całodobowy bilet na komunikację miejską. To jest bardzo dobra oferta - mówi Łukasz Filipowicz, burmistrz Zakopanego.