Ceny w turystycznym raju. "Brzmi całkiem rozsądnie"

Za zupę warzywną turyści powinni zapłacić ok. 300 escudo (ok. 12 zł), zaś za zupę z kukurydzy zaledwie 150 escudo (ok. 6 zł). Fani ryb i owoców morza również nie muszą przesadnie nadwyrężać swoich portfeli, bowiem duszona ośmiornica kosztuje ok. 900 escudo (ok. 35 zł), porcja grillowanej ryby 950 escudo (ok. 37 zł), a kanapka z tuńczykiem 170 escudo (ok. 6,7 zł).