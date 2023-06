Chaos na lotniskach we Francji. Pasażerowie wkurzeni

Dyrektor generalny Ryanaira, Michael O'Leary, wyraził frustrację z powodu odwoływania lotów w całej Europie. - To absolutnie nie do wytłumaczenia, że loty z Irlandii do Włoch, z Polski do Portugalii czy z Hiszpanii do Niemiec są odwoływane tylko dlatego, że Francuzi chcą priorytetowo traktować loty krajowe i odwołać wszystkie pozostałe.