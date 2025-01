Chaos na lotnisku w Warszawie. "Poziom obsługi dzisiaj to jakiś dramat"

W piątek ok. godz. 3:30 na warszawskim lotnisku doszło do awarii zasilania. Jak poinformowała rzeczniczka Anna Dermont, nastąpiła ona w trakcie prowadzonych testów systemów lotniskowych, która spowodowała utrudnienia w odprawie pasażerów i samolotów. Wprowadzono wówczas procedury awaryjne. Testy były przeprowadzone przy udziale pracowników lotniska, którzy podjęli działania w celu usunięcia problemu.

"Przywracana jest pełna funkcjonalność systemów - nie działają jeszcze ekrany z informacjami o lotach, dlatego prosimy o sprawdzanie informacji (numer check-in / Gate / godziny lotu) na stronie www lotniska" - poinformowała PAP ok. godz. 7 rano rzeczniczka warszawskiego portu lotniczego.

Rzeczniczka dodała, że pierwszy lot, obsłgiwany przez linię lotniczą Wizz Air do Alicante odkołował już do startu. "Tylko 4 pasażerów nie dotarło do gate'u" - podała Anna Dermont.