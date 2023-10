Chaos w Trójmieście. "Drą się tak, że nie słychać komunikatów"

- Na peronie totalny chaos. Wszyscy krzyczeli jeden przez drugiego. Stali pod wyświetlaczem, na którym nic się nie zmieniało. Darli się tak, że nie było słychać komunikatów - relacjonuje pani Weronika w rozmowie z WP. - Pociąg do Warszawy ma opóźnienie 330 min, a do Krakowa 240 min. Przyjechał jakiś pociąg Intercity, nikt do niego nie wsiadł, ale jak pani konduktor wysiadła, to tłum się na nią rzucił, pytać o ich pociągi. Szybko uciekła - śmieje się nasza czytelniczka.