Chcą połączyć największą wyspę Morza Śródziemnego z kontynentem. To będzie rekordowy most

Pomysł stworzenia mostu łączącego Sycylię z kontynentalnymi Włochami pojawia się regularnie od wielu lat - marzenie to ożywił m.in. Benito Mussolini. Najbliżej jego budowy było jednak dopiero w 2009 roku, jednak po czterech latach projekt został zawieszony ze względu na oszczędności. Wszystko jednak wskazuje na to, że w ciągu kilku lat most faktycznie może zostać zbudowany.