Chciała spędzić Wielkanoc w Egipcie. Plan legł w gruzach na lotnisku

Śląski Oddział Straży Granicznej poinformował, że kobieta stawiła się 3 kwietnia do odprawy samolotu lecącego do egipskiego Marsa Alam. Podczas kontroli granicznej na jaw wyszedł jednak pewien niewygodny fakt. Okazało się, że sanepid nałożył na podróżną obowiązek odbycia izolacji domowej w dniach od 1 do 10 kwietnia.