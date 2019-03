Chcieli pojechać pociągiem za darmo. Uważają, że przepisy ich nie dotyczą

Czterech turystów, którzy chcieli pojechać pociągiem z Mediolanu do miasteczka Ventimiglia, w oryginalny sposób tłumaczyło brak biletów. Wyjaśnili konduktorowi, że "nie podlegają żadnej jurysdykcji planetarnej". Zwolennicy tezy, że Ziemia jest płaska, staną przed sądem.

Czterech mężczyzn w wieku od 26 do 43 lat nie przedstawiło konduktorowi biletów do kontroli. Odmówiło też wylegitymowania się i podania swej tożsamości. Pasażerowie na gapę określili się jako "obywatele świata", którzy mają prawo podróżować za darmo. Zamiast dowodów osobistych, których nie mieli, pokazali plakietki stwierdzające, że ich posiadacze mają prawo do "samookreślenia". Jak pisze dziennik "Corriere della Sera", do nietypowej sytuacji doszło w pociągu na trasie Mediolan – Ventimiglia.