Chełmża. Kubek cenniejszy niż złoto

Nie wszystko jest skarbem, co się świeci. Gdyby do skarbca Bazyliki konkatedralnej Świętej Trójcy w Chełmży wszedł rabuś, najprawdopodobniej skradłby jakieś srebrne świeczniki, albo czaprak Kara Mustafy, który podarował świątyni Jan III Sobieski w drodze powrotnej spod Wiednia. Na pewno jednak nawet nie spojrzałby na niepozorny gliniany kubek. A to on jest najcenniejszy...

Chełmża (Dorota Chojnowska)