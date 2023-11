Chińczycy budują nowy, wielki mur. Przed czym będzie chronił?

Plan zakłada otoczenie stolicy Indonezji 46-kilometrowym murem do 2030 r. Może to być jedyny sposób, aby uratować miasto, w którym żyje 10 mln ludzi. Jest ono bowiem regularnie zalewane i zakłada się, że do 2050 r. jedna trzecia jego obszaru znajdzie się pod wodą. Z tego względu nie tylko tworzony jest mur, ale także na poważnie rozważane jest przeniesienie stolicy w inne miejsce, na Kalimantan (tak nazywana jest indonezyjska część wyspy Borneo).