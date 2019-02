Chińska przygoda w Krakowie

Chcesz przeżyć niepowtarzalną podróż z Miasta Królów wprost do Chin? Zajrzyj koniecznie do nowo otwartego Hotelu Metropolo by Golden Tulip i jednocześnie odkryj niepowtarzalne smaki w restauracji Yulan.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

(Materiały prasowe)

Ulica Orzechowa 11 w Krakowie to adres, który niedługo będzie stałym punktem na kulinarnej mapie nie tylko stolicy Małopolski. Kartę dań pomógł stworzyć pochodzący z Chin i mający kulinarne sukcesy na arenie międzynarodowej, Zhoulezi Nicholas Yinliang Lu. To gwarancja wyśmienitego smaku i dań cieszących nie tylko podniebienie, ale też oko największego smakosza.

Nie wszyscy być może wiedzą, że jedzenie dla Chińczyków ma wyjątkowe znaczenie. Traktują je niemal mistycznie, co widać w każdym przygotowywanym posiłku. Zgodnie z regułami, Chińczycy starają się jeść trzy ciepłe posiłki w ciągu dnia.

W restauracji Yulan, która jest jedyną taką w Krakowie, znajdziemy sporo ciekawych pozycji, które podbiją podniebienie każdego smakosza.

Na początek w tę niezapominaną podróż do Państwa Środka zabierze nas chiński naleśnik Jiang Bing z dodatkiem wyśmienitych przypraw, a dla wielbicieli nieco ostrzejszych smaków, szef kuchni proponuje omlet po chińsku z szalotką i bulwiastym czosnkiem.

Te i inne przystawki tylko rozbudzą kubki smakowe, bo również zupy dają satysfakcję najbardziej wymagającym degustatorom.

Materiały prasowe Podziel się

Chińska zupa pomidorowa z jajkiem to kwintesencja wielu smaków Azji, która zachwyci nawet rodowitych mieszkańców Chin.

Z kolei na danie główne, goście najczęściej sięgają po małże po syczuańsku, ale równie zachęcająco brzmi tofu "Mapo" w sosie ostrygowym.

Szef kuchni - Michał Zgud - wielbiciel kuchni chińskiej proponuje również smaki typowo europejskie, jak consomme jagnięce z kolendrą, polędwiczka wieprzowa w sosie karmelowym czy smażony filet z okonia morskiego. O jego umiejętnościach i wyczuciu smaku było głośno nie tylko w Krakowie, ale także poza granicami Polski. Stawia przede wszystkim na świeże produkty i ich niestandardowe połączenia.

Materiały prasowe Podziel się

W tak wyśmienitej restauracji nie można zapomnieć o deserze, który będzie z pewnością znakomitym uzupełnieniem całego posiłku. W karcie znajdziemy imbirowy creme brulee czy parfait z białej czekolady.

Materiały prasowe Podziel się

- Smaki Chin są oczywiście wątkiem przewodnim proponowanych przez nas dań, jednak chcieliśmy także dać naszym gościom element europejski, wszak hotel Metropolo to chińskie art deco w centrum Europy. Mam nadzieję, że zaspokoimy gusta wszystkich gości i wrócą tu nie tylko ze względu na komfort samego hotelu, ale także będą zaglądać do samej restauracji - mówi szef kuchni Metropolo by Golden Tulip Michał Zgud.

Restauracja Yulan otwarta jest codziennie w godzinach 12.00-22.00. Zapraszamy!

Adres: Hotel Metropolo by Golden Tulip, Ulica Orzechowa 11, Kraków

Materiały prasowe Podziel się

Louvre Hotel Group jest znaczącym graczem na globalnym rynku hotelowym, z portfolio, które obejmuje obecnie ponad 2600 hoteli w 54 krajach.

Posiada pełną gamę hoteli od 1 do 5 gwiazdek, z historycznymi markami Louvre Hotels Group (Première Classe, Kyriad, Kyriad Direct, Campanile, Tulip Inn, Golden Tulip, Royal Tulip), 5 markami sieci Sarovar w Indiach, francuską grupą Hôtels & Préférence oraz chińską marką Metropolo.