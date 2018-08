Chiński turysta zabity przez hipopotama. Chciał zrobić mu zdjęcie

Kenijskie media donoszą o kolejnym tragicznym incydencie. Kilka dni temu doszło do ataku hipopotama na chińskiego turystę. Mężczyzna został zaatakowany, gdy próbował sfotografować zwierzę na brzegu jeziora Naivasha w Kenii w Rift Valley. Nie przeżył.

Zmarły w wyniku zdarzenia to 66 letni Chang Ming Chuang , który próbował zrobić zdjęcie hipopotama w kurorcie nad jeziorem Naivasha ok. 90 km od stolicy Keni , Nairobi . Pogryziony przez zwierzę został także inny chiński turysta, który ze znacznie mniejszymi obrażeniami został przewieziony do szpitala w Naivasha.

Rzecznik służb ochrony przyrody, Paul Udoto powiedział, że okoliczności ataku hipopotama na chińskich turystów nie są do końca jasne. Do takich sytuacji dochodzi niezwykle rzadko, ponieważ o bezpieczeństwo turystów zazwyczaj dbają ich przewodnicy.

Zmniejszony dystans między hipopotamami, jednymi z największych ssaków na świecie a ludźmi jest prawdopodobnie spowodowany podniesieniem się poziomu wód. Ograniczony został dostęp do pastwisk dla hipopotamów, dlatego zaczęły zbliżać się do farm i przestrzeni hotelowych. Wbrew świadomości ludzi te zwierzęta bywają bardzo niebezpieczne. Ważą do 3 ton, mają ostre zęby i mogą być agresywne. Co roku w Afryce z powodu ataku hipopotama ginie około 500 osób. W okolicach samego Rift Valley w tym roku zginęło już 9 osób.