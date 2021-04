Chiny. Stado bydła podróżowało pociągiem pasażerskim

Do siedzi trafiło nagranie, na którym widać, jak pomiędzy rzędami foteli chińskiego pociągu pasażerskiego przechodzi stado bydła, a podróżni zdają się zbytnio nie przejmować tym faktem. Można odnieść wrażenie, że są przyzwyczajeni do tego typu widoków. I tak w rzeczywistości jest.

Powolny pociąg zmniejszający ubóstwo

Zwierzęta gospodarcze w pociągach należących do chińskich kolei wcale nie wywołują zdziwienia, choć trudno mówić o częstym i regularnym tego typu transporcie. Jak podają azjatyckie media, w tym The South China Morning Post, na nagraniu widać przejazd "powolnym pociągiem zmniejszającym ubóstwo".

Bydło było transportowane z Puxiong do Panzhihua w pozbawionej dostępu do morza chińskiej prowincji Syczuan. Jak podają lokalne media, zwierzęta przewożono na targ.

Specjalny program dla ubogich rolników

"Powolny pociąg zmniejszający ubóstwo" to specjalny rządowy program, umożliwiający rolnikom transport zwierząt gospodarskich i produktów rolnych z obszarów wiejskich do miast. Przejazd takim pociągiem przez prowincję Syczuan w południowo-zachodnich Chinach, trwa nawet do 9 godz. Podróż kosztuje zaledwie 2 juany, czyli ok. 1 zł.