Chorwaci mają poczucie humoru. Tak walczą z niesfornymi turystami

Inne miejsce, którego nie można pominąć, będąc na wyspie to miasteczko Vrbnik, z którego rozciąga się widok na Riwierę Crikvenicką. - To tu znajdziecie najwęższą uliczkę na świecie oraz wypijecie pyszne biało wino Žlahtina. To urocze miejsce na popołudniowy spacer klimatycznymi uliczkami - przyznała podróżniczka. Zdaniem ekspertki na szczycie listy topowych atrakcji tego miejsca znajduje się jeszcze plaża Meline w zatoce Klimno oraz Jaskinia Biserujka, gdzie znaleziono szczątki niedźwiedzia jaskiniowego sprzed 16 tys. lat.