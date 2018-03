Chorwacja czy Grecja - gdzie wyczarterować łódź, by przeżyć wakacje marzeń?

Dwa turystyczne kraje, piękne wybrzeża i tysiące wysp. Grecja i Chorwacja – który z nich oferuje swoim gościom lepsze warunki na niezapomniany rejs?

Grecja

Trzeba przyznać, że jeśli chodzi o turystykę, trudno rzucić Grecji wyzwanie. Nawet natura jest jej sojusznikiem w tej dziedzinie. Śródziemnomorski klimat, morskie wybrzeże, którego długość wynosi prawie 4 tys. km, wreszcie kilka tysięcy wysp i wysepek. Wszystko to sprawia, że Grecja oferuje miłośnikom morskich rejsów doskonałe warunki do spędzania wakacji . Nie dziwi zatem, że pojawiła się tam liczna grupa firm, gotowych wyczarterować łodzie i jachty chętnym przybyszom.

Chorwacja

Z błogiej nieświadomości wyrwało Helladę dopiero pojawienie się Chorwacji na mapie europejskiej turystyki. Kraj ten, o podobnym do Grecji klimacie, może się pochwalić równie pięknym wybrzeżem. Dalmacja obfituje w wyspy (jest ich tu ponad tysiąc) oraz zapierające dech w piersiach krajobrazy. Chorwacja to także kraj zaradnych i przedsiębiorczych ludzi, którzy postanowili odebrać palmę rejsowego pierwszeństwa Grekom.

Gdzie taniej?

Jeśli chodzi o kwestię cen, Chorwacja prowadzi. Mimo że w ostatnich latach koszt czarteru łodzi wzrósł na wybrzeżu Dalmacji bardzo mocno, wciąż można tu zaoszczędzić nawet do kilkuset euro w stosunku do Grecji. Ale tylko wtedy, gdy zarezerwujemy łódź w miarę wcześnie. W obydwu krajach sezon trwa mniej więcej od połowy kwietnia do października. W szczytowym okresie (lipiec i sierpień) na pewno nie będzie łatwo o atrakcyjne promocje. Również tłok w portach na obu wybrzeżach będzie wtedy podobny, nawet pomimo panujących upałów.