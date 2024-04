Chorwacja – idealny kierunek nie tylko na lato

Ceniący piękno natury w Chorwacji mają wiele możliwości. Czeka tu na nich 8 parków narodowych i 12 parków krajobrazowych, w tym znajdujące się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO Jeziora Plitwickie. To przyrodnicze zjawisko, które przyciąga miłośników przyrody z całego świata. Zachwyca tutaj 16 jezior połączonych wodospadami, a to wszystko w otoczeniu gęstych lasów, w których żyją niedźwiedzie, wilki i wiele innych gatunków zwierząt i roślin. To tylko niektóre punkty obowiązkowe na liście do odwiedzenia dla każdego!