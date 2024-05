Ciechocinek na weekend. Piękne uzdrowisko nie tylko dla kuracjuszy

Ciechocinek powszechnie kojarzy się z licznymi sanatoriami i rozrywkami dla seniorów. Niewątpliwie to dobre miejsce do leczenia różnych schorzeń i beztroskiego wypoczynku. Ale zdrowotne kuracje to niejedyny powód, dla którego warto odwiedzić kujawsko-pomorską perełkę turystyczną. Oto najciekawsze atrakcje w Ciechocinku.