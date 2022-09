Ciekawy okaz w polskich lasach. "Muminki wiecznie żywe"

Próchnilec gałęziasty - bo tak nazywa się ten ciekawy grzyb - należy do rodziny próchnilcowatych. Rośnie głównie na zrzezach pni różnych drzew liściastych, rzadko na drewnie drzew iglastych. Co ciekawe, spotykany jest na niemalże każdym kontynencie - w Ameryce Północnej i Środkowej, Europie, Azji, Afryce Północnej, Australii oraz na wielu wyspach. Mimo że wygląda bardzo zaskakująco, to w Polsce jest dość popularny. Warto dodać, że ten okaz nie jest grzybem jadalnym.