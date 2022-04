Ciemne niebo. Pięć najlepszych lokalizacji w Polsce do obserwacji gwiazd

Obserwacja nocnego nieba w Polsce

- Obserwacja nocnego nieba to już nie to samo, co kiedyś – narzeka Tomasz, amator astrofotografii z Wrocławia, który już od ponad 35 lat pasjonuje się fotografowaniem gwiazd. – Teraz zrobienie dobrego zdjęcia to przede wszystkim wyprawa w teren. Trzeba szukać miejsc o odpowiednim zaciemnieniu, z których są widoczne duże połacie nieba. A tych jest coraz mniej – dodaje.