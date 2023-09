Ciężarna z niepełnosprawnym dzieckiem wyrzucona z samolotu. "Obrzydliwe"

Ostatecznie Siobhan udało się znaleźć miejsce w schowku na bagaż. Niestety nie był to koniec problemów. Stewardesa podeszła do niej i oskarżyła ja o agresywne zachowanie. - Postanowiłam to zignorować, a ona zaczęła podnosić głos, mówiąc: "Spójrz na mnie!" Po pierwsze, nie jestem dzieckiem, do którego można się tak zwracać, a ja ją ignorowałam, bo byłam bardzo zdenerwowana sposobem, w jaki mnie potraktowano. Potem ona i jeszcze jedna osoba podeszły do nas, aby powiedzieć, że wyrzucono nas z samolotu - relacjonuje.