Zamieszanie w sprawie lotu z Zanzibaru do Polski. Usłyszeli: "ten samolot nigdzie nie poleci". Chwilę później wystartował

Pasażerowie byli zdezorientowani. Ktoś powiedział, że będą przeniesieni do innego samolotu, ale nie było żadnych oficjalnych komunikatów. Nagle, po ok. ponad godzinie od planowanego startu, samolot przekołował na pas startowy i odleciał na lotnisko w Katowicach-Pyrzowicach. W efekcie lot zakończył się we wtorek przed godz. 7 rano.