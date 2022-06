Co można zabrać z hotelowego pokoju, a czego lepiej nie ruszać?

Goście rezerwujący pobyt w luksusowym hotelu mogą być pewni, że na miejscu otrzymają wszystko, co niezbędne dla komfortowego pobytu. W pokoju znajdą czyste akcesoria pościelowe, ręczniki, szlafroki, przybory toaletowe (w tym szczoteczki do zębów, miniaturki past do zębów, żeli pod prysznic i szamponów), wygodne kapcie, szklanki i kieliszki, suszarki do włosów, czajniki elektryczne, a niekiedy także podręczne zestawy do szycia i artykuły papiernicze.