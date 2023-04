Co musisz mieć w samochodzie – w Polsce i za granicą?

Wbrew temu, co sądzi wielu kierowców, do obowiązkowego wyposażenia samochodu, poza tablicami rejestracyjnymi, należą tylko dwie rzeczy i nie są to ani apteczka, ani kamizelka odblaskowa. Zgodnie z §11 rozporządzenia o warunkach technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, każdy samochód musi mieć na pokładzie trójkąt ostrzegawczy i gaśnicę.