Co powinna obejmować polisa podróżna w czasie pandemii?

Nie każda polisa turystyczna wykupiona w czasie pandemii obejmuje ochronę w przypadku, gdy zachorujemy na Covid-19. Podpowiadamy na co zwrócić uwagę, wybierając ubezpieczenie podróżne.

Druga fala epidemii COVID-19 w Europie rozpoczęła się w samym środku wakacji. To efekt łagodzenia ograniczeń oraz odmrożenia gospodarki, w tym turystyki. Sytuacja zmienia się dość dynamicznie. Wielka Brytania i Norwegia nagle, bez wcześniejszych ostrzeżeń wprowadziły nakaz dwutygodniowej kwarantanny dla osób powracających z Hiszpanii, gdzie w ostatnim czasie wskaźniki zakażeń gwałtownie wzrosły. Z tego powodu brytyjskie TUI odwołało wszystkie swoje wyjazdy do kontynentalnej Hiszpanii. Z drugiej strony, w Polsce rząd ogłosił nową listę krajów, do których można latać bez konieczności odbywania kwarantanny po powrocie. Są wśród nich Egipt, Tunezja i Turcja – nasze ulubione słoneczne kierunki. Wiele osób czekało na to z niecierpliwością. Po kilku miesiącach izolacji i odliczania dni do urlopu, trudno zrezygnować z wyjazdów. Jeśli mimo ryzyka podejmujesz wyzwanie, przygotuj się do podróży i weź pod uwagę różne scenariusze.

Unikaj tłumów. Na wyspach jest bezpieczniej

Na całym świecie wskaźniki epidemiczne rosną. Nawet w australijskim Melbourne ogłoszono ponowny lockdown. W Europie ograniczenia z powodu wzrostu liczby zakażeń koronawirusem wprowadziła m.in. Belgia.

Są też pozytywne informacje dla turystów spragnionych morza, piasku i relaksu. Z analizy Instytutu Badań Rynku Turystycznego TravelDATA wynika, że w większości krajów zakażeń jest znacznie więcej w dużych ośrodkach miejskich, a mniej w mało zurbanizowanych rejonach nadmorskich oraz na wyspach. Reguła sprawdziła się nawet w przypadku Hiszpanii. Według danych TravelDATA niskie wskaźniki zakażeń zanotowały największe wyspy włoskie, a także Malta i Kreta. Jeśli planujesz wypoczynek w małym zacisznym kurorcie, tym razem raczej zrezygnuj ze zwiedzania pobliskich dużych miast i ciesz się urokiem bardziej kameralnych zakątków świata. To może być miła odmiana.

Eksperci przestrzegają, że na ryzyko wakacyjnego pobytu wpływa też fakt, jak hotel i jego personel przestrzegają zasad reżimu sanitarnego. Warto brać to pod uwagę wybierając oferty i prosząc o wcześniejszą informację na temat zasad wypoczynku. Im lepiej będzie przygotowana, tym większego porządku i lepszej organizacji należy się spodziewać.

Wybierz ubezpieczenie turystyczne obejmujące Covid-19

Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie zabrania zagranicznych podróży, ale przypomina że są one obarczone ryzykiem. Apeluje o śledzenie międzynarodowych i krajowych komunikatów dostępnych m.in. na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Światowej Organizacji Zdrowia oraz Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób. Musimy stosować się też do lokalnego prawa kraju, do którego się wybieramy. Wskazówki i zalecenia publikowane są w ministerialnym serwisie internetowym dla podróżujących. Na stronach rządowych znajdziemy też odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, np. o pomoc medyczną za granicą w razie zachorowania na Covid-19. Na terenie Unii Europejskiej prawo do korzystania z niezbędnych świadczeń zdrowotnych zapewnia nam Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Jednak pomimo to, każdy z nas może zostać obciążony częścią kosztów zgodnie z prawem państwa, na terenie którego się znajdujemy. To tzw. koszty współpłacenia pacjenta. Łatwo sobie wyobrazić skalę wydatków w razie pobytu na oddziale intensywnej terapii, co w przypadku Covid-19 niestety często jest konieczne. Dlatego ministerstwo wprost zaleca dodatkowe ubezpieczenia podróżne. W czasie pandemii taka polisa powinna przede wszystkim obejmować ryzyko zachorowania na Covid-19. Należy to sprawdzić przed zawarciem umowy. Część towarzystw ubezpieczeniowych wyłącza swoją odpowiedzialność w przypadku ogłoszenia epidemii w danym państwie. Wówczas ubezpieczenie podróży nie pokryje kosztów leczenia w przypadku zachorowania na Covid-19. Ich wysokość zależeć będzie od państwa, w którym przebywamy i stanu naszego zdrowia. Jeśli konieczna okaże się hospitalizacja, z pewnością będą wysokie. Pomoc medyczna w przypadku choroby zakaźnej oznacza, że musimy się liczyć także z obowiązkiem przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich na zlecenie władz miejscowych. Lepiej nie ryzykować i prześwietlić nasze ubezpieczenie. Przykładowo polisa ITravel oferowana przez Grupę Europa już w podstawowej wersji zawiera ochronę w zakresie Covid-19. Oznacza to, że pokryje koszty leczenia za granicą, także pobytu w szpitalu i transportu nawet do Polski.

Co jeszcze powinna zawierać polisa? Przydatne będzie ubezpieczenie bagażu, NNW i OC w życiu prywatnym. Choroba, która pokrzyżuje nam wakacyjne plany, nieznajomość kraju, języka, brak własnego samochodu… to wszystko w naturalny sposób potęguje stres i rodzi komplikacje. To co w domu załatwilibyśmy jednym telefonem, za granicą często przerasta wiele osób. Dlatego, zwłaszcza teraz, gdy czasy są tak nieprzewidywalne, warto mieć ubezpieczenie ssistance. W ramach takich dodatkowych usług otrzymamy wsparcie pomocowe np. w organizacji opieki medycznej, dostawie leków, czy pomoc tłumacza.

Zaplanuj wszystko z wyprzedzeniem

Rządowy serwis dla podróżujących przypomina, że podejmując decyzję o wyjeździe należy liczyć się z możliwymi trudnościami w powrocie do kraju, ograniczeniami w ruchu lotniczym oraz obowiązkiem poddania się kwarantannie lub samoizolacji. Polisa turystyczna nie pokrywa kosztów kwarantanny profilaktycznej. Jeżeli niespodziewanie będziemy musieli się poddać za granicą izolacji, trzeba mieć przygotowane środki na czarną godzinę, które sfinansują przedłużony pobyt. Rozsądnym wyjściem będzie spakowanie dodatkowych rzeczy osobistych i zapasu leków, które na co dzień zażywamy. Warto przy tym wiedzieć, że niektóre kraje pokrywają koszty kwarantanny. W tym sezonie wakacyjnym trzeba być gotowym na każdy scenariusz.