Coraz więcej hoteli w Polsce. Będą zmuszone do walki o klientów

W ciągu najbliższych dwóch lat liczba pokojów hotelowych zwiększy się o kilka tysięcy. To efekt wchodzenia do Polski nowych sieci, a także rozwoju już istniejących na naszym rynku. Rosnąca konkurencja może wymusić na hotelarzach m.in. obniżki cen.

Według danych firmy doradczej Waler Herz, do których dotarła "Rzeczpospolita", w latach 2020-2022 oferta warszawska powiększy się o 5 tys. nowych pokojów hotelowych. To spory wzrost, zważywszy, że obecnie w stolicy dostępnych jest ok. 15 tys. pokojów.