Coraz więcej Polaków na Islandii. Jeździmy tam turystycznie i na stałe

Z danych opublikowanych przez miejscowy urząd statystyczny wynika, że na wyspie lodu i ognia osiedliło się już 20 tys. Polaków. To prawie 40 proc. wszystkich emigrantów zamieszkujących Islandię. W 2019 r. byliśmy czwartą najliczniejszą grupą odwiedzającą Islandię turystycznie.

Do wizyt w tej zimnej krainie z całą pewnością zachęcają nas tanie bilety lotnicze, a osiedlaniu się sprzyjają wysokie zarobki. W sezonie turystycznym, kiedy brakuje rąk do pracy, Islandczycy chętnie zatrudniają obcokrajowców. Pracownicy usług oraz sprzedawcy mogą zarobić ok. 4 tys. euro (ok. 17 tys. zł), a technicy i specjaliści nawet 6 tys. euro (ok. 25 tys. zł). Jadąc tam do pracy np. na wakacje można zarobić nawet 50 tys. zł.