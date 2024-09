"Cudowna piękność" przyszła na świat. Warszawiacy szukają imienia

Nowa mieszkanka stołecznego zoo

"Nasz uroczy maluszek to córeczka Evy i Pitchu. Rośnie zdrowo i już możecie próbować wypatrywać ją na wybiegu. A to nie lada wyzwanie, ponieważ pudu to dość nieśmiały gatunek, który niespecjalnie kwapi się do dłuższych spacerów przed ludźmi, ale warto próbować!" - czytamy we wpisie w mediach społecznościowych placówki.

Pudu południowa osiąga maksymalną wysokość w kłębie nieprzekraczającą ok. 40 cm, co czyni ją jednym z najmniejszych gatunków jeleniowatych na świecie. Masa ciała zwierzęcia wynosi zwykle od 9 do 10 kg, aczkolwiek zdarzają się osobniki ważące nawet 14 kg.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Imię dla pudu

Teraz internauci mają możliwość wybrania imienia dla nowej mieszkanki warszawskiego ogrodu. Jest jednak jeden warunek. W tym roku wszystkie zwierzęta urodzone w stołecznym zoo otrzymują imiona, rozpoczynające się na literę "P". Od tej litery musi się więc rozpoczynać także imię małej pudu.

Do niedzieli 29 września br. internauci wypisywali swoje propozycje w komentarzach. Łącznie pojawiło się ich ok. 1,3 tys. Pracownicy zoo wybrali te najczęściej powtarzające się i do 2 października można na nie głosować na Facebooku. Do wyboru są cztery opcje - Prażka/Prażynka, Pralinka, Punia oraz Piravi.

"Następnie od czwartku, przez 24 h w ankiecie w relacji na Instagramie i Facebooku, z wybranych przez was dwóch imion wybierzecie to najbliższe waszemu sercu. Zwycięskie imię ogłosimy w piątek 4 października!" - poinformowało zoo.

Trzeba przyznać, że wybór imienia pudu spotkał się z ogromnym zainteresowaniem. Pracownicy zoo przekazali, że dostali nawet propozycje od osób z innych krajów m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Grecji, Indii i Japonii,