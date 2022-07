Czechy. Płonie Park Narodowy Czeska Szwajcaria

Pożar wybuchł w niedzielę 24 lipa w pobliżu Praviczackej Brany, największego skalnego mostu w Europie, uznawanego a niesamowitą atrakcję widokową. Znajduje się on na terenie Czeskiej Szwajcarii. To w tym parku narodowym kręcono część ujęć do "Opowieści z Narnii"