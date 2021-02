Czechy. Premier zapowiada "piekielne dni" lockdownu

Rozwój pandemii koronawirusa przybrał w Czechach na sile, a obecną sytuację w kraju premier Babisz nazwał "niezwykle poważną". Polityk zapowiedział zaostrzenie obowiązujących restrykcji, by zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa i odciążyć szpitale.

Czechy - premier zapowiada zaostrzenie lockdownu

- Jeśli tego nie zrobimy, to przez najbliższe dwa, trzy tygodnie będziemy mieli ogromne problemy w służbie zdrowia, która jest na granicy sił – poinformował Andrej Babisz i dodał, że Czechów czekają "piekielne dni" lockdownu.

Czechy - najwyższa liczba chorych na oddziałach intensywnej terapii

Zgodnie z ostatnimi danymi czeskiego ministerstwa zdrowia, w kraju we wtorek (23 lutego) przybyło wyjątkowo dużo chorych na COVID-19 (aż 15,6 tys. przypadków). W szpitalach znajduje się obecnie ok. 6800 pacjentów, z czego ok. 1389 jest w stanie ciężkim. Już w poniedziałek liczba pacjentów przebywających na oddziałach intensywnej terapii była największa od początku pandemii.