Czechy. Koronawirus nie odpuszcza. Zamknięty powiat graniczący z Polską

Zamknięte powiaty w Czechach - tranzyt możliwy

Na drogach dojazdowych ustawiono posterunki, na których policjanci pytają o przyczyny podróży. Pierwszy zastępca komendanta głównego policji Martin Vondraszek powiedział dziennikarzom, że każdego dnia przy kontrolach pracuje prawie 600 policjantów i podkreślił, że to podróżni muszą policjantom udowodnić, że mają powody do podróży, a nie odwrotnie.

Kontrole policyjne w Czechach - wysokie mandaty

Policjanci mając podejrzenia co do prawdziwości informacji, mają prawo je weryfikować. Nierespektowanie zalecenia rządu może oznaczać mandat w wysokości do 10 tys. koron, czyli około 1800 zł. Możliwe jest także przekazanie sprawy do postępowania administracyjnego.