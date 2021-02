Turystyka szczepionkowa. Można zaszczepić się na wakacjach

Turystyka szczepionkowa - wyjazd do ZEA

Jak podaje agencja PAP, brytyjski klub Knightsbridge Circle już w styczniu wywołał kontrowersje, proponując swoim członkom zaszczepienie się w trakcie 21-dniowej wycieczki do Dubaju. Wówczas mimo wysokiej ceny członkostwa (ok. 25 tys. funtów, czyli ok. 130 tys. zł za rok) w ciągu niecałych dwóch tygodni do elitarnej organizacji przystąpić chciało ok. 2 tys. osób.