Czekają od świtu w kolejkach do biur paszportowych. Znaleźli na to sposób

- Zorientowaliśmy się, że wśród wnioskodawców są tacy, którzy przychodzą z biletem na lot do Londynu. Problem w tym, że to bilet w jedną stronę, na samolot tanich linii lotniczych w cenie od 25 do 30 euro (około 120-140 zł). To bardzo nieprzyjemna sztuczka - komentuje w Radiu 24 rzecznik krajowego stowarzyszenia funkcjonariuszy policji Girolamo Lacquaniti. Takie osoby liczą na to, że mając już kupiony bilet na wylot, uzyskają szybszy termin złożenia dokumentów.