Cztery miejscowości górskie bez tłumów. Alternatywy dla Zakopanego

Będąc w Jaworkach, można przespacerować się do pobliskich rezerwatów. Wąwóz Homole, Biała Woda, Wysokie Skałki czekają na miłośników przyrody szukających spokoju i dobrego miejsca do kontemplacji. Rezerwaty te są doceniane przez turystów, co potwierdzają wystawiane przez nich opinie w serwisie Nocowanie.pl.