Zima w pełni. TOPR ostrzega przed zagrożeniem lawinowym

W ostatnich dniach media społecznościowe zostały zalane falą zdjęć wykonywanych już w zimowej scenerii. Nic dziwnego, bowiem w górach panują typowo zimowe warunki. W weekend odnotowano bardzo niskie temperatury - w rejonie Doliny Pięciu Stawów Polskich, Kasprowego Wierchu czy Rysów za dnia termometry wskazują nawet -10 st. C. Nocą jest jeszcze mroźniej - na szczytach nawet do -15 st. C - a należy pamiętać, że ciemno robi się już po godzinie 16:00.